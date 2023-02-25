香港田徑系列賽｜高澔塱俞雅欣跳遠稱王封后　馬嘉豪締PB摘銅 (21:44)

高澔塱在男子跳遠憑第2及6跳躍出7.8米稱王，小將林銘夫以7.6米摘銀，馬嘉豪則跳出個人最佳成績（PB）的7.55米掛銅。高澔塱直言早前戰畢亞洲室內田徑錦標賽，返港後腳部不適，但因渴望在灣仔場作賽，故輕裝上陣，盼未來兩個月可作出調整，在4月的香港錦標賽以刷新PB（7.87米）為目標。

高澔塱又指去年隨田徑隊在歐洲集訓收穫甚豐，盼今年保持健康再創佳績，「去年歐洲集訓令我更肯定自己的能力，希望今年是豐收年。我之前比賽都會想一定要跳到好成績，始終每人都想跳得遠、跑得快，但可能享受比賽會發揮更好」。

女子跳遠方面，香港紀錄保持者俞雅欣今日以6.03米奪冠，賈慧妍及陳彥霖則獲亞、季軍。俞雅欣透露去年底大病兩場導致狀態平平，而近日調整技術也令她感迷惘，「我的助跑節奏做得不好，技術調整也未能穩定發揮，好像有點兩頭唔到岸」，她期望有更多比賽機會，寓賽於操重拾節奏。

相關報道：香港田徑系列賽｜3百米女飛人齊破PB跑入12秒 身兼教職江俊淇封后 盼取平衡續追夢

其他報道：英超｜車路士明晚頹勢征熱刺 樸達暗批前帥杜曹 稱「有球員透露季前集訓糟糕」

其他報道：籃球｜港籃亞盃外不敵泰國兩連敗 明鬥馬來西亞爭出線

其他報道：空手道｜決賽僅負意大利選手 鄧宇軒世青空手道超聯摘銀

其他報道：田徑｜港代表擊敗海外選手毅行者奪冠 黃浩聰：可遇不可求