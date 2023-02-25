籃球｜港籃亞盃外不敵泰國兩連敗　明鬥馬來西亞爭出線 (19:09)

港隊昨力戰下以69：76不敵東道主蒙古隊，此戰面對昨不敵關島的泰國隊，有徐遠征取代陳兆榮出任正選，其餘4人續為梁兆華、蔡再懃、鄧志恆及胡卓斌。泰國隊陣中共有3名美裔兵，包括林泰樂；教練則為西班牙籍的東方前帥艾度托利斯。

港隊首節有梁兆華、蔡再懃共攻入3球三分球，三分命中率達六成。惟泰國隊同以三分球作為主要得分方式，首節的24分中，有一半來自外線。首節落後兩分的港隊，第2節打出一段10：2的攻勢反超，優勢更一度拉開至8分。不過泰國隊隨後由林泰樂連入兩球三分球收復失地，半場追至47：47平手。

林泰樂下半場續肩起泰國隊得分重任，第3節個人獨取12分，加上後衛Nakorn Jaisanuk尾段連得7分，助球隊該節完結時領先73：65。林泰樂末節再攻入3球三分，全場外線11投8中，命中率達72.7%，令港隊末節進一步被拋離，以13分之差敗陣。

港隊明午在最後一場亞盃外預賽次圈鬥馬來西亞隊，上演出線生死戰。

其他報道：籃球｜3人得分上雙 港籃憾負蒙古 亞盃外預賽次圈出師不利

其他報道：空手道｜決賽僅負意大利選手 鄧宇軒世青空手道超聯摘銀

其他報道：田徑｜港代表擊敗海外選手毅行者奪冠 黃浩聰：可遇不可求