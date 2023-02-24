籃球｜3人得分上雙　港籃憾負蒙古　亞盃外預賽次圈出師不利 (21:20)

港隊是役正選5人派出梁兆華、陳兆榮、鄧志恆、蔡再懃及胡卓斌。正選平均身高逾1.9米的蒙古隊不但身型佔優，還不時以高速輾壓港隊內線，首節已拉開雙位數分差。港隊次節最多曾落後19分，但適應比賽節奏後急起直追，尾段暫停過後更由梁嘉顯及梁兆華合力炮製一波7：0攻勢，半場完結時追至33：41的8分差距。

港隊下半場與對手持續拉鋸，梁兆華及楊睿騏第3節各貢獻7分。惟蒙古隊仍然在籃底如魚得水，該節7次投籃得分全數為兩分球，當中6球是在內線油漆區內。港隊在第4節再被主隊拋開，即使最後兩分鐘連取9分也無法挽回敗局，最終在蔡再懃取得全場最高19分，以及梁兆華、梁嘉顯分別取得17分及14分「上雙」下，以7分之差力戰而敗。

港隊去年11月於預賽首圈分別不敵關島及大勝新加坡隊，該兩戰成績亦帶到次圈，故目前戰績為1勝2負，在F組6隊中排第3，每組前4名將可晉級亞盃外正賽。

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