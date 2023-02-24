學界田徑︱首日上午締3新猷　協恩中二生刷新13年百米紀錄 (15:51)

許晴在女丙100米初賽第二組出場，排第3線的她跑出12.47秒，以0.01秒打破盧嘉琳在2009/10學年造出的紀錄，以首名晉級下月3日舉行的決賽。這名就讀中二的女生賽後跟隊友興奮相擁，又指對破紀錄感意外，「練習時，教練叫我盡力刷新個人最佳成績（PB），我本身沒想過破紀錄。我不怕輸，只怕因沒盡全力而落敗，就會留低遺憾」。

許晴去年在學界失利，除了個人項目的100米得「梗頸四」，4X100米接力更因跑過界而遭取消資格，她認為挫敗令團隊更團結，有決心在今年做得更好。其隊友黃詠曈則於第一組跑出12.49秒，無緣改寫紀錄，許晴期望兩人在決賽更上一層樓，「希望我們都跑出PB，最好是包辦冠亞軍」。

至於港大同學會書院的李紫桃，則於女甲100米跑出12.03米以首名晉級。不過，這名去年底在亞少賽贏得雙銅的女飛人，賽後卻失望落淚，久久未能平伏情緒。她直言起步太差，不滿自己表現，亦因在亞少賽後對自己要求更高：「出去見過跟我同年紀、但快我好多的人，我覺得我都可以做到這個成績」。

另外，拔萃男書院亦有兩名新紀錄保持者，當中黃義騫在男乙標槍以58.50米封王，將紀錄推前1.59米。黃義騫表示自己的主項為羽毛球，約一年多前接觸標槍，「老師見我殺波大力，就叫我試試標槍，我賽前目標是擲到60米」。現時就讀中四的他續指，將來會雙線發展，又稱標槍是個人項目，只需要超越自己，「我在下年會升上甲組，希望可打破師兄（前港隊代表林銘堯）的學界紀錄（62.06米）」。

另一男拔萃「氣袋」王諾弘去年在男丙1500米決賽以4分25.31秒寫下唯一紀錄，今年升上乙組即跑出4分10.65秒，刷新紀錄。他笑言近年重新練水，心肺功能有所提升，「上年PB已比紀錄快，故此對紀錄志在必得，但今年破紀錄是出乎意料，因個人最佳原本慢6秒」。

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