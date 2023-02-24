歐霸附︱曼聯反勝巴塞闖16強　兩名森巴兵各建功　主場連續18場不敗 (07:19)

曼聯與巴塞在歐霸附首回合於魯營球場打和2：2未分勝負，「紅魔」次回合坐陣奧脫福球場面對西甲「一哥」，賽前除了有名宿里奧費迪南及尹佩斯先後探班觀操，領隊坦夏格還被發現曾跟前帥費格遜共晉晚餐交流。巴塞今場有一對西班牙國腳柏迪及加維分別因傷及停賽而缺陣，去夏一直獲坦夏格垂青的中場法蘭基迪莊，在轉會傳聞後首次造訪奧脫福球場。

主場出擊的「紅魔」開賽僅3分鐘先有般奴費南迪斯半單刀射門，被門將達史特根用腳擋出，這名曼聯隊長錯失良機後，於18分鐘在禁區內拉跌左閘巴迪被罰12碼，羅拔利雲度夫斯基主射雖被門將迪基亞觸到皮球仍告入網，巴塞反客為主領先1：0。

曼聯落後一球後，在上半場未能組織攻勢之餘，迪基亞更有次後場誤傳幾乎被巴塞再下一城。紅魔下半場換走表現欠佳的長人中鋒韋格賀斯，換入傷癒復出的安東尼，換邊後2分鐘即扳平，般奴將功補過助攻予費特在禁區頂起腳破網。59分鐘，般奴將球踢向已倒地的法蘭基迪莊身上，引起雙方球員包圍爭執，結果般奴及巴塞中場基斯爾各領黃牌。坦夏格調動後取回形勢，在73分鐘反超前，紅魔門前兩度射門都省中敵衛後，落在安東尼面前以「食糊」左腳射破達史特根十指關，加上中堅華拉尼完場前護空門擋出利雲度夫斯基的射門，最終曼聯主場以2：1擊敗巴塞，兩回合計勝4：3，晉身歐霸16強。

曼聯將奧脫福球場不敗走勢延續至18場，自2008年歐聯4強後，相隔15年再度擊敗巴塞。而巴塞則被中止各項賽事近18場不敗及作客9連勝走勢。曼聯緊接將於3日後、下周一凌晨出戰英格蘭聯賽盃決賽，在溫布萊球場大戰紐卡素，爭逐今季首項錦標。

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