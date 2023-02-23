籃球︱中國男籃來港初戰報捷　新帥祖謝域滿意發揮　稱「喜歡香港這地方」 (23:01)

中國隊相隔約3年再有主場比賽，這次破天荒南下以荃灣體育館為主場出戰兩場籃球世盃外圍賽，球場保安明顯較本地賽事有所加強，傳媒入場前亦需經過安檢。每場賽事提供約1100座位，並公開發售約600張門票，而賽事入座率逾八成，不少球迷昨亦穿上中國隊球衣，並高舉打氣標語和國旗，為國籃打氣。

中國籃協主席兼領隊的NBA名宿姚明，也是今場比賽的座上客，中國隊甫出場，即引起全場球迷歡呼，而球隊開賽首擊由曾效力NBA球隊侯斯頓火箭的周琦以中距離投射先開紀錄，隨後再有趙繼偉接連快攻得手，周琦更以一記反手入樽引來全場喝彩。哈蕯克隊則靠梅沙加利夫三分線外左右開弓，咬緊分數，而國籃控衛郭艾倫多次入楔，助球隊領先21：12。中國隊次節末段有趙睿和胡明軒射入三分，打出22：10攻勢，領軍拉開43：22完半場。

戰况在下半場有變，中國隊主力趙繼偉一次失誤並出現違反體育道德犯規，個人錄得第4犯而暫退火線。哈蕯克隊第3節有謝舒伯克和奧拉斯比高夫合力射入3球三分，嘗試縮窄分差，但國籃中鋒王哲林連續上籃得手，再拉開59：40。

哈薩克在決勝節極力反撲，把握中國隊失誤打出一波19：6，在完場前一分鐘將分差縮至個位數。胡明軒在關鍵時刻射入三分止血，助中國隊以71：59勝出。星將周琦全場7投6中，取得16分及12個籃板的「雙雙」表現，趙繼偉亦攻入11分，全隊合力摘下43個籃板，比對手多14個。

塞爾維亞籍主帥祖謝域去年11月接掌中國隊帥印，首次領軍出戰國際賽的他，賽後肯定球員表現，「我們上半場很專注，但對手的三分攻勢讓己隊陷入困境，我們應該早些分出勝負，而不是作出一些過激反應或無謂犯規。」初次訪港的祖謝域，也對這個城巿讚不絕口，「你們不知道自己的城巿有多漂亮，人們很友善，我很喜歡這個地方」。

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