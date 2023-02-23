歐霸︱曼聯迎巴塞爭入16強　坦夏格：須交出今季最佳表現 (21:18)

曼聯vs.巴塞隆拿 now643台 明晨04︰00直播

自去年底世界盃休戰期過後，曼聯近17仗僅嘗一敗，不但在英超步步進逼前兩位的阿仙奴及曼城，同時亦是歐洲五大聯賽唯一仍四線作戰的球隊。未來4仗將出戰4項賽事的紅魔，首關將是明晨在奧脫福球場迎戰巴塞隆拿，爭取殺入歐霸16強。賽前坦夏格表示：「接下來將是很好的機會讓麾下展示實力，但面對巴塞這樣的大敵，我認為必須交出今季最佳表現才行。」

此外，前鋒韋格賀斯上月外借加盟曼聯後各項賽事上陣10場只入1球，在上周歐霸附首回合作客巴塞，曾錯失一次單刀攻門，身高1.97米的他在爭頂卻沒優勢，曾被身高僅1.73米的加維成功爭頂。不過這名荷蘭隊長人中鋒在比賽不惜氣力「滿場飛」，做了不少逼搶及回防攔截等防務，猶如球隊第一道防線。中場般奴費南迪斯形容對方是「無名英雄」，「作為中鋒當然希望入球，但韋格賀斯在比賽做了大量跑動和逼搶，完成球隊要求他的工作」。坦夏格也稱：「韋格賀斯對球隊非常重要，他的工作令隊友表現更好和有更多機會入球。」

巴塞方面，是役球隊因傷停問題僅20人出征，其中西班牙國腳孖寶柏迪及加維分別因傷及累積黃牌停賽而缺陣，位置料由沙治羅拔圖及費倫托利斯取代，隊長布斯基斯則已傷癒隨隊。羅拔利雲度夫斯基在日前西甲對卡迪斯建功，結束3場入球荒，這名34歲波蘭隊射手今季已入24球，若再入多一球，據報巴塞需向其前東家拜仁慕尼黑支付125萬歐元（約1045萬港元）浮動獎金。

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