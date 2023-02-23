俄烏局勢︱烏克蘭拳擊協會杯葛俄羅斯主導兩世界賽　稱「侵略者還在祖國就不參加」 (19:19)

由40歲的俄羅斯體壇人士基姆列夫（Umar Kremlev）領導的IBA，將於未來3個月內，先後舉辦拳擊女子和男子世界賽，卻已有包括美國、英國和愛爾蘭在內的9國退出女子世界賽，部分國家亦不會出席男子世界賽。FBU副會長伊真高今決定加入杯葛行動，他說：「答案很簡單，我們的運動員和烏克蘭拳擊聯合會的代表，不會參加有侵略國、即俄羅斯和白俄羅斯代表將參加的比賽。」他又強調，「只要戰爭繼續，只要俄羅斯軍隊還在烏克蘭領土上……我們就不會參加」。

儘管這次爭議恐令拳擊項目被剔除在2024年巴黎奧運之外，IBA稱上述兩項比賽將會是巴奧的主要資格賽，而美國拳擊協會則譴責這決定是「虛假和誤導」。

另國際滑冰聯盟（ISU）表示，在俄羅斯調查發現該國的16歲花樣滑冰運動員華莉娃沒有任何興奮劑違規行為後，會就事件向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。ISU在聲明中指出：「ISU認為必須保護所有年輕運動員不受興奮劑的侵害。這樣的保護不可能通過免除年輕運動員的制裁來實現。」華莉娃在2021年12月的俄羅斯全國錦標賽中，證實對禁藥曲美他嗪檢測呈陽性反應，但直到2022年2月8日，在她協助國家隊在北京冬奧奪金的翌日才公布。

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