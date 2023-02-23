歐聯︱曼城遭萊比錫逼和　英超4軍16強首戰不勝　哥迪奧拿籲次回合抬起頭爭勝 (17:05)

曼城此役有中場奇雲迪布尼及後衛拿樸迪缺陣，哥迪奧拿將右閘基爾獲加推前進攻，右翼馬列斯則移入中路，與根度簡策動攻勢。RB萊比錫則有上場德甲復出的進攻中場尼干古再列後備，攻堅責任落在前鋒迪姆華拿及安達施華身上。不過主隊於27分鐘因後場傳球失誤，被曼城的基亞利殊截獲，他直線交給根度簡，後者再以後腳乖巧傳予馬列斯射入個人第20個歐聯入球。

萊比錫其後在下半場先後調入中場軒歷治斯及尼干古，並藉隊友中堅加華度爾在70分鐘頂入扳平，之後得勢不曉人接連換入3名中前場球員，但未竟全功之餘，更在補時階段出現軒歷治斯禁區內犯手球事件，惟球證和視像裁判（VAR）未有判罰，最終萊比錫以1：1逼和全場未有換人的曼城，並令「藍月」成為歐聯16強首回合表現最佳的英超球隊。此役賽前利物浦、車路士和熱刺均告落敗，出線8強形勢被動。

哥迪奧拿賽後坦言並沒看見末段有敵軍球員犯手球，只說：「我為曼城球員的表現感到欣慰，我十分尊重萊比錫，出線將取決於次回合賽果。希望我們3周後在主場做得更好。」他又回應眾愛將賽後神情失落道：「我說『何以垂頭喪氣？抬起頭來。你們表現得很好。」事實是曼城此役控球率達74%，12射3中也優於7射4中的萊比錫，惟箭頭艾寧夏蘭特全場只有1次不中框射門較令人意外。萊比錫教練馬高路斯形容兩軍各踢半場好波，並強調這支下半場取得優勢的德甲球隊能不斷向對方施壓。

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