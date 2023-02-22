籃球︱中國男籃備戰世盃外　明荃灣體育館迎戰哈蕯克　周琦郭艾倫冀港球迷面前打好波 (21:06)

塞爾維亞籍主帥祖謝域（Aleksandar Djordjevic）去年11月接掌中國隊帥印，球隊早前在上海集訓約半個月，期間曾跟CBA球隊南京同曦及上海大鯊魚友賽，大軍周日在中國籃協主席姚明帶領下抵港，備戰明晚7時半對哈薩克隊及下周日鬥伊朗隊的世盃外賽事。

雖然中國隊早前在世盃外10戰8勝肯定出線，但眾將在接下來這兩仗未敢鬆懈，誓以勝利為目標。曾效力NBA侯斯頓火箭的中鋒周琦表示，因疫情關係約3年不曾在主場作賽，盼能為觀眾打出好表現。王哲林亦說：「上一次來港是姚基金慈善賽，今次是一個正規國際籃聯的賽事，所以很期待在香港同胞面前打出一場精彩的比賽。」郭艾倫則認為代表國家隊是種榮耀，每場賽事均會全力以赴。

曾領塞爾維亞隊贏得奧運獎牌的祖謝域，這次首度領軍出征，3名主力亦對新帥讚不絕口，周琦認為對方是典型歐洲教練，要求細節做到完美，球隊首席控衛郭艾倫亦有同感，他說：「新教練到來以後，覺得每一天的訓練都很嚴謹，每一個打球細節都想得很清楚，沒做到的話，要重做，做到非常細緻才能停。這可能是歐洲籃球水平比較高的原因吧，我們要盡快學習。」眾人亦盼下來兩場賽事，能檢驗過去半個月集訓成果。

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