高球︱下周展LPGA新季　陳芷澄冀延續勇態亞運爭牌 (18:00)

即將出戰生涯第6季LPGA巡迴賽季的陳芷澄，今日在香港哥爾夫球會出席活動，並分享近况。這名29歲港將直言2020年因疫情陷低潮，但及時作出調整，去年在巡迴賽兩度殺入前10，打出生涯最佳表現。她說：「經過2020年的旅程，我學懂對自己誠實一點，亦有學世界級球手學習，用手機應用程式記錄自己每日的身體狀况和打球表現。當有白紙黑字的數據參考，我就知道哪方面要進步，不用靠估」。

新一季LPGA巡迴賽將於下周假新加坡開鑼，陳芷澄盼續爭佳績，但她直言今年重點為9月的杭州亞運。這名港將曾以業餘身分征戰2010年廣州亞運和2014年仁川亞運，受惠於杭州亞運賽會准許職業選手參賽，有望相隔9年再次為港披甲，「我的球技進步良多，希望可以在頂級亞洲賽事爭獎牌，為香港增光」。EFG除贊助陳芷澄14年，亦向小將劉弦提供青少年運動員基金會全額資助。EFG 亞太區行政總裁兼青少年運動員基金會主席趙善銓先生表示，盼劉弦以陳芷澄為榜樣爭取佳績。

另外，國際都會高爾夫球錦標賽將於下月23日起，一連4日假香港哥爾夫球會舉行，賽事為亞巡賽站之外，更是大滿貫英國公開賽的資格賽。

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