歐聯︱皇馬反勝利物浦　安察洛堤：足以載入史冊　兩軍門將派膠網民憶卡利奧斯（附精華） (17:35)

利物浦開賽僅4分鐘便由達雲紐尼斯接應穆罕默德沙拿的傳送，於禁區內後腳妙射破網先開紀錄。及後沙拿於14分鐘藉皇馬門將泰拔高圖爾斯控球失誤，由沙拿搶走皮球射入空門拉開比數。不過其後形勢逆轉，雲尼斯奧斯祖利亞先於21分鐘左路窄角度勁射死角得手扳回一城，再於36分鐘藉「紅軍」門將艾利臣比加同樣犯大錯，在前場壓迫時直接將對方傳來的皮球反彈其身體後入網，為皇馬扳平2：2完半場。換邊後皇馬再憑後衛艾達米列達奧的頭槌，以及射手賓施馬個人梅開二度，終以5：2反勝而回，下仗將返主場爭晉級。

曾在2005年歐聯決賽帶領AC米蘭於決賽反負利物浦的安察洛堤，如今帶領皇馬反勝對方，賽後亦不禁大讚麾下表現道：「面對這樣的開局，球員們所表現出的鬥志是無與倫比的，這是一場足以載入史冊的勝利。」而他又點名盛讚雲尼斯奧斯如今已獨當一面，鬥心及技術俱佳，「是有力改變戰局的球員」。

至於紅軍主帥高普則承認下半場初段被反超成為轉淚點，「我們失去了在場上的勢頭，而且予人難以翻身的感覺」。但他亦激勵麾下道：「若不能從中學到些什麼，落敗就真的只是落敗。因此我們要進步的話，必須在這樣的敗仗中帶走一些好的東西。」

此外，是役兩軍門將齊罕有地「派膠」，賽後成為各地網民「惡搞」焦點，其中有人更將2017/18年球季為紅軍踢歐聯決賽對皇馬時犯嚴重失誤的卡利奧斯相提並論。而該名德國籍門將現效力紐卡素，剛巧有望藉隊中兩名門將避戰下，在下周一凌晨舉行的英格蘭聯賽盃決賽臨危受命，上演「翻身之戰」。

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