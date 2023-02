歐聯︱利物浦球迷凌晨放煙花　皇馬球員恐「冇覺好瞓」　高普：紐尼斯有機會披甲 (23:17)

利物浦vs.皇家馬德里 now643台 周三凌晨04:00直播

皇家馬德里近6次歐聯碰利物浦錄得5勝1和佳績,當中包括上季和2018年決賽,故此行缺主力卻奧斯及曹亞文尼坐鎮中場下委實凶險,屋漏偏逢連夜雨的是,皇馬於英國時間周一抵埗利物浦及下榻酒店後,有敵對球迷於英國時間周二凌晨2時,故意於酒店外大放煙花擾人清夢,未知有否球員因此受影響。

皇馬另一壞消息是,上場英超協助利物浦挫紐卡素的前鋒達雲紐尼斯雖觸傷肩膀,但昨已復操,領隊高普甚至稱對方有機會披甲,如是勢會伙拍穆罕默德沙拿,以及過去兩仗都有「士哥」的加普攻堅。高普說:「紐尼斯是一個強壯、具侵略性和有點難以捉摸的球員。總之,他就是敵衛不想面對的前鋒。」

此外,皇馬今日高層傳出噩耗,榮譽會長阿馬路今日逝世,享年83歲。事後皇馬前鋒賓施馬在社交網站亦表達了對這位前輩的思念。綽號「魔術師」的阿馬路於1962至76年間效力皇馬,司職前鋒的他上陣469次入154球,冠軍榮譽包括9次西甲、3次西班牙盃和1次歐洲冠軍球會盃(歐聯前身),並是西班牙隊揚威1964年歐洲國家盃的成員。

Liverpool fans set off fireworks outside Real Madrid’s hotel at 2am last night.



Pumped already.



pic.twitter.com/DB6QkvGgZs— Anfield Edition (@AnfieldEdition) February 21, 2023