英超︱紐卡素球迷組織發起籌款　助遇難身亡舊將艾素家鄉建校遺願 (20:40)

《每日郵報》報道,艾素生前為位於英國慈善團體「Arms Around the Child」的大使,他與該組織籌劃了一個在加納Senya Beraku地區興建新學校的項目,並已在進行中。為幫助艾素完成這個慈善項目,紐卡素球迷組織「Talk of Tyneside」近日發起籌款活動,表示艾素是深受紐卡素球迷愛戴的球員,「喜鵲」球迷在他去世後希望能做點事情,以表達感激他過去為球隊作出的貢獻。

艾素曾於2016年8月至21年7月效力紐卡素,共上陣121場入8球及貢獻10次助攻。紐卡素日前英超主場0:2不敵利物浦的賽事,會方曾邀請艾素遺孀與3名子女到聖占士公園球場看台觀賽,在賽前一同參與默哀儀式。艾素今季效力土超球會哈塔斯堡,其遺體於日前已運回其祖國加納的首都阿克拉安葬。

