勞倫斯大獎︱美斯伙麥巴比大熱入圍體壇奧斯卡　谷愛凌首爭極限運動員獎 (18:34)

35歲的美斯是次第7次入圍最佳男運動員，惟他過去只曾在2020年獲獎，與世界一級方程式賽車（F1）「黑帝」咸美頓瓜分獎項。至於勇奪世界盃金靴獎的麥巴比，是次亦第二度入圍。兩人將與瑞典籍撐竿跳名將杜班迪斯、去年獨攬兩項網球大滿貫的「泥地王」拿度、NBA總決賽最有價值球員（FMVP）史堤芬居里，以及去年得獎的兩屆F1世界冠軍韋斯塔本競逐殊榮。

最佳女運動員方面，去年接過網球一姐寶座的波蘭球手施維雅達，與美國「飛魚」莉迪姬、牙買加「飛人」費莎派絲等5人獲得提名。成為最年輕網球年終一哥的「新拿度」卡路士艾卡拉斯，溫網女單冠軍雷芭堅娜、世界盃殿軍摩洛哥隊等爭奪年度突破獎。戰成心臟病回歸綠茵場的曼聯中場基斯甸艾歷臣，偕經歷嚴重車禍的高球名將「老虎」活士獲提名最佳復出獎。至於在北京冬奧獨得兩金一銀的自由式滑雪女將谷愛凌，則首次角逐最佳極限運動員，成為唯一入圍的中國運動員。所有獎項將經由71名勞倫斯世界體育學院成員評審選出，結果將於3月至5月期間公布。

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