學界︱聖若瑟精英賽大勝黑馬萬鈞毅智 下月與男拔萃爭冠 重演D1決賽翻版 (16:26)

精英賽全場時間為70分鐘，由校友兼前港腳朱兆基執教的聖若瑟，此戰有傑志小將中場袁振謙因病避戰；曾在亞協盃為東方上陣的楊棟棋亦有傷在身，本屆賽事未曾亮相，另一傑志中場戴子軒則以隊長身分獨擔大旗。聖若瑟早段受制對手嚴防，戴子軒頭頂腳踢埋門，均未破萬鈞毅智門將劉浩正的十指關。戰至完半場前兩分鐘，聖若瑟把握對手解圍不遠，由前鋒劉宇浩禁區外起腳打開缺口。不足1分鐘，趙浩喬在左路施射「省」中敵衛改變方向入網，助聖若瑟半場兩球領先。

聖若瑟換邊後得勢不饒人，依舊以兩邊側擊進逼萬鈞毅智防線。劉宇浩在55分鐘接應趙浩喬傳中近門頂入，取得今仗第2球，他及後更有機會演帽子戲法，惟單刀中柱彈出錯失良機。聖若瑟58分鐘再由蕭政錦上添花，終以4球終結萬鈞毅智的神奇之旅。

今次為聖若瑟自2004/05學年以來首次晉身精英賽決賽，教練朱兆基表示，相比爭取成績，更希望球員懂得享受足球，「始終是精英賽4強，對手一定具備實力，球員上半場還踢未夠『放』，到尾段開始更敢於用球」。就讀中六的戴子軒現兼顧傑志一隊操練，他稱已習慣雙軌並行，亦希望利用自身經驗協助隊友適應大賽氛圍，「除了做好自己，還要帶起其他隊友把事情做好。一些隊友沒踢球會，決賽面對更強對手或會更緊張，但相信仍有力應付」。

至於近7屆6次晉身4強的男拔萃，此戰雖缺少陣中唯一港超兵的港會後衛周子謙，惟有多名超級青年聯賽球員在陣下，面對六屆精英賽盟主董之英仍技高一籌。男拔萃在25分鐘靠謝衍濤接應傳中近門撞入，半場領先1：0。換邊後，男拔萃再憑趙正宇39分鐘在禁區內抽射得手，加上曾昭灝兩分鐘後半場施冷箭「笠死」敵軍門將徐浩賢，終贈董之英3蛋。

曾昭灝在本屆累積4個入球，暫獨佔射手榜首位，他談到今仗半場笠射建功時說：「只是一心嘗試，已經領先兩球，試試無妨。」他稱精英賽陣容加入男乙成員後，戰力更上一層樓，自信能扳回D1決賽一敗之仇，「實力上較完整，再對聖若瑟也沒有壓力，很榮幸能夠有另一個舞台發揮，當然最好是能下勝利」。

兩軍去年12月曾同於石硤尾人造草場在D1決賽交手，當時法定時間雙方踢成1：1平手，在「灑水風波」下聖若瑟在互射12碼以5：4擊敗男拔萃奪冠，時隔17年後再封王。值得一提是，聖若瑟及男拔萃今屆已分別在籃球及排球精英賽封王，因此兩校在下月10日舉行決賽將同為精英賽「雙冠王」榮譽而戰。

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