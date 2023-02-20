英超︱熱刺挫韋斯咸升第4　孫興慜再被種族歧視　樸達傳本周內「落車」 (23:02)

熱刺此役以哈利卡尼、古路斯夫斯基及世界盃後首次擔正的李察利臣掛帥。熱刺於56分鐘先藉第50次英超上陣的翼衞艾馬遜打開紀錄。68分鐘，孫興慜後備入替李察利臣後4分鐘接應卡尼直線傳球，射入上月初大勝水晶宮後首個聯賽入球，並使韋斯咸淨吞兩蛋而回。熱刺賽後24戰得42分，以1分反壓以0：2不敵利物浦的紐卡素，升上第4，落後第3的曼聯7分。

30歲的孫興慜今季在英超只有5個「士哥」，另外3球是在去年9月中主場以6：2大破李斯特城時取得，而當時他於59分鐘後備上陣，於73至86分鐘大演帽子戲法。今季接二連三被種族歧視的他，此仗賽後在社交平台再被侮辱，熱刺其後呼籲社交媒體公司和當局就事件採取行動。

車路士日前主場爆冷以0：1受挫包尾的修咸頓期間，領隊樸達被主隊球迷「開汽水」，據英國博彩公司資料顯示，他已成為下個被炒領隊大熱門，甚至傳言會在本周內「冇得留低」。

其他報道：籃球︱台灣T1聯盟爆毆鬥 D侯活勸架同被逐 台啤助教追打對手禁賽30場

其他報道：法甲︱尼馬足踝無骨折 歐聯16強次回合征拜仁未絕望

其他報道：單車百萬行︱睽違3年復辦 黃金寶父子兵首齊上陣 7歲子：爸爸遲點退休可一起比賽