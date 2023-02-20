單車百萬行︱睽違3年復辦　黃金寶父子兵首齊上陣　7歲子：爸爸遲點退休可一起比賽 (17:43)

活動礙於疫情與公眾闊別3年，今屆復辦即放寬年齡限制，年滿6歲或以上可參加，並有6000名額。4名前港將在記者會分組以單車遊戲比拼，即場籌得港幣20萬元善款。黃金寶笑言會把握機會，跟7歲的兒子一起報名，當作親子活動。他說：「兒子喜歡打籃球和踩單車等運動，他常說『爸爸，你晚一點退休就好，這樣我就可以跟你一起落場比賽』。我們以前試過一起跑步，但一起參加單車活動卻是第一次，所以感覺幾特別和開心」。這名前「亞洲車神」又盼藉着活動教導兒子理財，「他可以用一部分利是錢報名，做運動的同時，可幫助有需要的人」。

活動路線將經過青沙公路、昂船洲大橋和南灣隧道路段，全長約13公里。黃金寶相信這是小朋友可應付的距離，但他強調家長須在旁陪伴，尤其在昂船洲大橋落斜路段控制速度，確保安全。

另外，香港單車隊周四將於印尼雅加達出戰UCI國家盃場地單車賽，杜棹熙和楊礎搖分別出戰男、女子爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽），梁峻榮參加男子全能賽及淘汰賽外，亦伙繆正賢出戰麥迪遜賽，至於新星李思穎出戰女子全能賽，並與楊倩玉參加麥迪遜賽。

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