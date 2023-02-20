網球︱艾卡拉斯復出首擊即奪冠　揚威布宜諾斯艾利斯　麥維迪夫鹿特丹賽封王 (17:15)

去年成為歷來最年輕年終世界一哥的艾卡拉斯，過去3個月先後受腹傷及大腿傷患困擾，更錯過上月舉行的澳洲公開賽，世界排名亦被在該賽事揚威的佐高域趕過，跌至第2位。這名19歲「新拿度」此戰首盤落後局數2：3下，兩度打破洛尼發球局，以6：3先下一城；次盤更先連取3局，儘管洛尼及後曾追至5：5，但艾卡拉斯再連取兩局，以7：5再贏一盤，贏得本年首項錦標，整個賽事僅於次圈失掉一盤。

艾卡拉斯贏得職業生涯第7個巡迴賽冠軍，賽後滿意其復出首擊的發揮，並說出戰決賽讓他感到自在，「我知道此戰（決賽）會受到考驗，因此早段便非常專注在應做的事情，並打出在決賽應有的水準」。不過，他指出此戰的美中不足之處，是在次盤被對手破發，「在領先5：3的時候，本有機會順勢拿下勝仗，卻被他輕易的打破發球局。不過我知道當刻要保持平靜，靜待屬於我的時刻，最後還是成功把握」。

此外，出戰鹿特丹公開賽的俄籍前一哥丹尼麥維迪夫，昨於決賽先輸5：7下，連贏兩盤6：2，反勝意大利新星史拿奪冠。澳網爆冷於第3圈下馬的他，世界排名有望從第12位回升至前十。

其他報道：英超︱福仔起孖連續5仗「士哥」 曼聯3蛋贈李城