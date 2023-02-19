風帆︱港將包辦首屆「29er亞洲帆船錦標賽」三甲 (19:30)

今屆賽事吸引240名來自12個國家及地區的選手來港參戰，首兩日賽事在和緩的風勁下展開，海面有湧浪，風向搖擺不定，卻無阻一眾帆手陣上發揮。昨日風力一度轉弱，直至今日更因多個賽區處於無風狀態，賽會宣佈取消餘下兩場賽事，直接計算總成績得出賽果。而焦點賽事的首屆「29er亞洲帆船錦標賽」最終成為港隊代表的天下，其中麥曉彤伙拍Emily Polson以18分摘金，羅子豐與林啟朗以20分緊隨奪銀，而馮俊豪首次與Jack Dingemans合作上陣即以43分奪銅而回。

此外，賽會於比賽期間亦主動提倡保護海洋訊息，而賽事義工日前駕駛安全船前往賽區時，更在蒲台島以北拯救了一隻被「鬼網」所纏的海豚。與香港帆船運動總會合辦今次賽事的香港遊艇會代表透露，將為「香港帆船賽周」劍指「潔淨帆船賽白金獎」，盼藉此提高外界保護海洋意識。

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