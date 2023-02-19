英超︱福仔起孖連續5仗「士哥」　曼聯3蛋贈李城 (23:56)

李斯特城是役早段反客為主，先於8分鐘由翼鋒哈維班尼斯近射被曼聯門將迪基亞撲出，再於20分鐘有前鋒伊思拿祖的頭槌再次未能攻破迪基亞十指關。結果攻勢較少的「紅魔」反而在25分鐘藉一次反擊，由近態甚勇的前鋒拉舒福特射入先開紀錄，個人各項賽事連續5仗有入球，助球隊半場1球領先。換邊後曼聯重掌形勢，並由「福仔」在58分鐘個人梅開二度，加上查頓辛祖在4分鐘後錦上添花，終助紅魔以3球大勝李斯特城，賽後24戰得49分，追至落後次席的曼城3分，與榜首阿仙奴則相距5分但多踢1場。

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