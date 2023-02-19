籃球｜76人「替工」爆冷膺NBA入樽王　李拿特首問鼎三分王（附精華） (16:52)

身高1.88米的麥隆今季一直在發展聯盟效力，直至近日才跟76人簽下一紙雙向合約。即使這名24歲後衛名聲不顯，但名宿「巨無霸」奧尼爾賽前為這名小將打氣，「沒人知道你是誰，讓他們記住你的名字」。最終麥隆未有令人失望，他在首個動作便飛越兩人，將皮球觸碰籃板後反手入樽，成為首輪4名參賽者之中唯一得滿分50的球員。麥隆在第2個動作則完成360度轉身加雙手大風車入樽，雖然其中一名評判萊絲莉（Lisa Leslie）只給49分、令他的總成績為49.8分，但他仍順利和新奧爾良塘鵝的崔爾梅菲闖決賽。

麥隆在決賽首圈再次展現驚人滯空能力，在以兩次拉杆完成隔人入樽；他在最後一圈穿上維珍尼亞蓋特城高中球衣，並完成高難度的540度拉桿反手人樽，賽後更模仿「飛人」卡達在2000入樽賽「結束了」的手勢，而他順利再得兩次滿分榮膺入樽王，一班NBA星將與名宿「魔術手」莊遜等，更表示「此人拯救了入樽賽」。

麥隆一戰成名後，表示來年樂意尋求衛冕，他坦言受拉雲和艾朗哥頓在2016年入樽賽的經典大戰啟發，一直渴望參與入樽賽，而且能穿上高中球衣比賽別具意義，「我來自一個人口約1600人的小城，但我現在登上了這大舞台，真是太不可思議了。我從一開始就不被看好，但是能證明自己，讓我感到滿足」。惟對於麥隆而言，首要目標是在NBA站穩陣腳，能為76人上陣。

至於波特蘭拓荒者星將李拿特在三分大賽決勝圈射入26分，力壓畢迪曉特及夏利保頓首度封王，他表示：「你可以看到NBA歷史上最好的射手，他們大多數都贏過三分王。我在之前的三分賽失利，我想至少贏一次，如今我可以從三分賽退休了」。技巧挑戰賽方面，佐敦克拉遜、傑士拿、悉士頓助猶他爵士隊在主場奪冠。

另外，克里夫蘭騎士宣布與球星路夫買斷合約，據報邁阿密熱火及76人皆有意簽入這名34歲前鋒。路夫是騎士2016年奪冠功臣之一，球隊籃球營運總監阿特文感謝對方9年來的貢獻，又透露球隊將會榮休其0號球衣。

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