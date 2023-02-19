港足︱陳晉一外流西班牙首建功 頭槌助皇家伊倫聯奠勝 (13:11)

陳晉一由傑志外借至西班牙足協甲組聯賽球會皇家伊倫聯後，在本月12日作客皇家蘇斯達B隊首次上陣，於79分鐘後備入替，落場超過10分鐘。這名20歲大港腳今晨主場迎戰榜尾的卡拉奧拿，在57分鐘再次後備落場，戰至83分鐘，出任右翼的他衝入禁區搶點接應左路傳中，以頭槌頂入全場唯一入球，並首在皇家伊倫聯主場上陣即建功，協助球隊在護級戰全取3分。「一仔」入球後即走到場邊與球迷擊掌擁抱慶祝，賽後他在場內獲當地球迷高歌吶喊。皇家伊倫聯賽後以24戰30分，在20隊中排第14位，下周日將作客盧干尼斯（SD Logrones）。

陳晉一接受本報越洋訪問時表示，入波固然興奮開心，「自己第一次在主場比賽仲要為球隊取得很重要的3分，雖然今仗入場人數不多，但也感受到球迷熱情支持」。一仔稱未來一年半外借期，目標會先繼續爭取更多上陣時間，「希望有機會爭取到正選，未來一年半繼續表現自己、取得一些東西回港，從而證明自己以及香港球員的能力」。來到西班牙大半年，一仔稱已適應當地生活，「學西班牙文方面要略再進步，要放更多心機學好，從而跟隊友溝通得更好」。

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