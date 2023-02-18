籃球挑戰賽｜男拔萃中學組3分險勝英華封王　甲一名將領銜Energy隊贏精英組 (23:25)

兩隊表現慢熱，英華有倪嘉仁外投中鵠，加上鍾子豪接連禁區得手稍為佔優，男拔萃則有鍾志榮單節獨得7分，咬緊11：13。男拔萃次節把握英華失誤打出11：1攻勢，加上徐澤成接連外投得手，完半場反超30：26。

下半場戰况膠着，英華有倪嘉仁多次突破得手，但球隊在決勝節中段滿隊犯，一度落後男拔萃50：60，他們末段憑招牌壓迫防守追分，吳委峻獨取10分，在最後1分42秒反超61：60。不過男拔萃在罰球線上屢得分，終以65：61險勝。

男拔萃早前在九龍區D1學界因違反防疫規例，遭學體會取消參賽資格，繼而失去出戰精英賽機會。男拔萃的鍾志榮坦承，早前得悉相關消息後很愕然和不甘，但他指教練鼓勵球隊振作，「沒學界和精英賽也要努力練習，因為中學生涯可開心打球的時間也不多」。此仗攻入15分的他笑言，感恩有機會再次比賽，「不是要報仇，但我們很想在正式比賽中，再和其他學校交手」。

至於精英組決賽戰况緊湊，Energy在蔡再懃轟入6球三分貢獻36分，加上泰那射入19分，終以82：71挫Power，贏得冠軍。

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