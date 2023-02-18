英超｜新兵佐真奴遠射間接居功　助阿仙奴戲劇性反克維拉返勝軌 (22:41)

阿仙奴是役開賽僅5分鐘便失守，被維拉前鋒奧尼屈堅斯藉一次反擊，於左路單對單力壓「兵工廠」守將威廉沙列巴射入先開紀錄，今仗現身力撐愛隊的美國影帝湯漢斯亦被拍到在場邊興奮拍手叫好。

16分鐘，阿仙奴後衛賓韋特右路傳中，敵軍後衛泰朗明斯頭槌解圍不遠，布卡約沙卡於禁區頂球不着地射入扳平。戰至31分鐘，維拉由中場菲臘比古天奴接應左路傳中，於禁區內輕鬆射入再度領先，亦是這名巴西前國腳今季首個入球，助維拉半場領先2：1。

下半場積極反撲的阿仙奴，於56分鐘有前鋒尼基迪亞頭槌頂中楣。5分鐘後，沙卡開短角球予馬田奧迪加特，他再傳中給後衛辛真高於禁區外遠射窄角度地波破網，為球隊再次扳平比數。77分鐘，沙卡在前場截走對手皮球再傳予中路的奧迪加特，不過這名阿仙奴隊長在12碼點附近無人看管下射斜，錯失黃金機會。

直至補時階段，阿仙奴新兵中場佐真奴一記冷箭中楣，皮球再反彈是役倒戈的維拉門將達米安馬天尼斯頭頂再彈入網擺烏龍，為球隊首次反超。及後維拉在最後一擊開角球達米安馬天尼斯棄關助攻不果，反被阿仙奴打突擊由法比奧韋拉傳予加比爾馬天尼利射入空門，最終為阿仙奴鎖定4：2勝果，結束各項賽事4戰不勝頹勢，再度超前曼城暫返榜首。

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