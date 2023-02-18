港超︱金信煜首為傑志上陣未足狀態 仍靠丹恩奴域絕殺險勝流浪 (21:32)

金信煜本月初加盟傑志後，經過逾兩周終獲發工作證，今晚港超首入大軍，聯同另一新兵的港足中堅羅素先列後備。「藍鳥」在上半場38分鐘憑土庫曼國腳明加索夫先開紀錄，換邊後55分鐘被早前曾到日丙鹿兒島聯參與集訓的港腳余在言扳平。傑志隨即在62分鐘換入金信煜，這名2013年韓職神射手首在港超登場，亦是職業生涯首次跟三屆韓職神射手丹恩奴域做隊友，落場後立即跟「前輩」溝通如何配合，不過身高1.97米的他明顯未在狀態及需時與隊友建立默契，連同補時上陣34分鐘，甚少觸球或接應傳中使出擅長的頭槌攻門。反觀41歲的丹恩奴域先有記近射中楣，並在補時階段博得12碼及親自主射中鵠，助傑志險勝2：1，賽後12戰33分，續以3分領先同日作客2：0擊敗冠忠南區的理文。

今仗在旺角大球場僅得1325名觀眾，不過作為韓國前國腳及韓職名將，金信煜賽後仍獲不少球迷留守場邊要求合照。他賽後承認自去年11月初未有比賽及正式訓練僅兩周，還需時提升狀態，應付今仗不易，又稱港超水平不差。他笑言首跟丹恩做隊友攻堅，相信之後合作會更好。

丹恩奴域也稱金信煜需時提升狀態，「但我肯定隨着有更多比賽，他會為傑志帶來貢獻。當他在100%狀態時，對任何對手都是非常危險」。他又稱自己與金信煜同場上陣與否由教練決定，最重要是球隊取勝及贏得錦標。

傑志主教練朱志光承認，這兩名前韓職神射手今仗合作效果一般，但仍發揮一定作用，「他們都是身型高大，很難做到很多跑動。但在香港聯賽有這樣身型高大的球員，觸球時也令對手難以防範，完場前對手防守出現誤會，也是因為有金信煜和丹恩同時在場」。

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