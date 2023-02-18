NBA｜名人堂候選星光熠熠　韋迪洛維斯基馬刺師徒齊入圍　加素爾領軍贏新秀賽 (17:47)

決選名單12人中，有11人皆是首獲提名，名人堂主席哥蘭哲奴直言罕見，又指名單上粒粒皆星；最終名單將於4月1日公布，入圍者將於8月12日正式加入名人堂。普波域治從1996年起執教馬刺至今，他是聯盟執教同一支球隊時間最長、並且勝場最多的總教練，他曾領軍贏得5次總冠軍，又以主帥身分領美國隊在東京奧運奪金。其昔日子弟兵鄧肯和真路比利已先後成為名人堂成員，「三巨頭」之一的法籍名宿柏加則與普帥一同入圍今屆名人堂決選名單，他曾助馬刺4度奪冠，並於2007年獲選總決賽最有價值球員（FMVP）。

洛維斯基生涯21季皆效力達拉斯獨行俠（前稱小牛），並於2011年領軍贏得總冠軍，而韋迪在邁阿密熱火三度封王，後者表示：「當你年輕時追夢，很多人都不信你能做到，但我一直是個夢想家」。至於加素爾表示受到1992年巴塞隆拿奧運的「夢幻隊」影響，渴望遠征NBA打球，而這名前西班牙籍中鋒是首名獲選最佳新秀的國際球員，他在效力洛杉磯湖人時期兩度奪冠。

加素爾同日雙喜臨門，由他督師的加素爾隊在新秀賽連過兩關，決賽以25：20挫祖金諾亞隊奪冠；射入奠勝三分球的新奧爾良塘鵝控衛艾華拉度，則獲選為MVP。韋迪則於名人賽領軍勝出，交出「雙雙」20分及10個籃板的NFL西雅圖海鷹外接手麥卡夫膺MVP。

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