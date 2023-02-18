英超｜曼聯賣盤截標 卡塔爾銀行主席確認已報價 英國首富入標 (14:42)

現年41歲的Sheikh Jassim為卡塔爾前總理的兒子，曾於英國留學，據報他是長年曼聯球迷，「92基金會」正是以曼聯92年「黃金一代」成員命名。聲明中表示，入標目標為令曼聯在球場內外重現昔日輝煌，又強調「92基金會」入標完全沒有借貸，將會投資在球隊、訓練基地及球場等基建及社區發展，令曼聯成為世上最偉大的球會，並會在適時公布更多投標細節。

多個傳媒報道，Sheikh Jassim的報價約為45億歐元（約375億港元），並承諾會為球會大量投資。一旦收購成功，曼聯將會破世界紀錄價錢出售，同時還清球會5.8億鎊（約54.3億港元）債務。

另邊廂，多間英媒報道，曾受訪稱「終身是曼聯球迷」的70歲英國首富拉特克里夫，其持有的英力士集團亦已提交全面收購曼聯的報價。

格拉沙家族於2005年5月透過槓桿債券方式，以7.9億鎊（約74億港元）收購曼聯，雖然球會多年來至今維持有巨額擴軍，但開支是轉嫁到球會債務，導致負債纍纍，一直有大量紅魔球迷不滿，比賽時常見「反格拉沙」抗議橫額；2021年5月更發生數百球迷在比賽前佔領奧脫福球場的示威。格拉沙家族去年11月宣布計畫出售曼聯，今年3月17日截標。

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