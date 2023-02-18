羽毛球︱港隊亞團賽反負印度8強止步 (02:29)

港隊首場派出吳芷柔伙拍李晉熙出戰混雙鬥巴特蘭加／塔妮莎卡絲度，首局戰至「刁時」贏26：24先拔頭籌，次局中後段成功拉開下以21：17再取一局，以2：0贏下首仗。第2場港隊由男單一哥伍家朗面對勒斯亞，雖然首局先負20：22，但近期狀態大勇的他及後頂住壓力連贏兩局21：19、21：18反勝，為港隊領先場數2：0。

不過，第3戰鄧俊文伙拍楊盛才在男雙面對加比拿／舒迪，力戰逾1小時下以22：20、16：21、11：21反負。而第4場女單，港隊的印度裔新星馬子雪惡鬥世界排名第9的印度名將仙杜胡，先以21：16先取一局，但及後連輸兩局7：21、9：21，場數被追平2：2。決賽戰吳芷柔／吳詠瑢在女雙則直落兩局13：21、12：21落敗，終以場數2：3反負，未能連續兩屆殺入4強。而衛冕的中國隊在今屆派副選出戰下，以場數3：2險勝馬來西亞隊，今午將與印度隊爭入決賽。

至於同樣以副選參賽的上屆亞軍日本隊面對泰國隊，頭兩仗男、女單派出渡邊航貴及大堀彩出戰均吞敗而回，雖然及後在男雙與女雙連續兩仗扳平，但決勝的混雙以局數1：2飲恨，場數輸2：3出局。至於韓國隊則以場數3：1淘汰上屆季軍的印尼隊殺入4強，將與泰國爭入決賽。

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