港超｜傑志國腳級中鋒金信煜完成註冊　明仗鬥流浪可登場迎「韓戰」 (19:21)

傑志vs.標準流浪 旺角大球場 周六晚上 18：00 開賽 票價：$120/50（特惠）

曾出戰兩屆世界盃決賽周的金信煜，本月初加盟傑志後，這名34歲中鋒因未獲發工作證，過去兩場港超對深水埗及香港U23均未列大軍，直至今日在香港足總網頁才顯示其檔案，代表已完成註冊。

傑志主教練朱志光確認，金信煜於數天前辦妥工作證，聯同另一新兵的35歲港足中堅羅素均可明仗候命，但稱二人久疏戰陣，仍需時恢復狀態，料金信煜很大機會先列後備，「要一步一步來，否則很容易受傷。他（金信煜）在亞洲足球有一定知名度，相信球迷都想入場看他表現如何」。朱sir續稱，金信煜往後有機會跟丹恩奴域同場攻堅，「他們都了解彼此的比賽風格和走位等，相信配合不成問題」。

流浪季中更換多名外援，改用亞援後成績有改善，近5仗3勝1和1負，除了上季效力日丙球會YSCC橫濱的日援神田夢實，來港後6場入6球，還有金旻奎及與新加盟的札鍾範，這兩名韓籍後衛組合，將有機會面對同鄉金信煜與丹恩奴域這兩大韓職前神射手。他們早前已表示，能夠跟祖國名將交手是榮譽，期待在場上較量。

明日另一場港超，理文將於下午3時作客香港仔運動場鬥冠忠南區。南區今季做「剋星」理文3戰皆勝，包括去年底在足總盃8強以2：0淘汰理文。

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