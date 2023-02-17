歐霸附︱曼聯首回合作客言和巴塞　福仔入22球平個人單季紀錄 (16:08)

近况俱佳的曼聯與巴塞於歐霸附相遇，在魯營球場逾9萬人入場，半場互無紀錄後，下半場隨即合演「入球騷」。巴塞先在50分鐘由馬高斯阿朗素角球頭槌打開紀錄，兩分鐘後拉舒福特窄角度射門為曼聯火速扳平，這名英格蘭國腳於59分鐘在角球攻勢成功突破傳中，門前撞中巴塞後衛祖利斯古迪擺烏龍，7分鐘內反超前。主隊於76分鐘由拉芬夏比洛尼半傳半射扳平，結果雙方踢成2：2，將於下周五次回合在奧脫福球場分勝負。

不過，球證今仗對雙方均有誤判爭議，曼聯領隊坦夏格稱，拉舒福特在下半場一次單刀被古迪在禁區頂從後撞跌，應罰後者紅牌；巴塞主帥沙維亦不滿尾段費特在禁區有犯手球但未判12碼。而兩名教頭都認為，是役踢出一場歐聯水準的比賽。然而，巴塞有中場柏迪半場傷出、加維領黃需下場停賽，次回合作客將缺少這兩名西班牙國腳坐陣。

另外，曼聯班主格拉沙家族賣盤的入標期間於英國時間周五截止。《每日郵報》報道，卡塔爾的王室財團佔領先優勢，並準備入標，至少開出50億鎊（約472億港元）報價。此前報道預計至少有5個財團入標，來自美國、中東及亞洲，包括英國首富拉特克里夫的英力士集團。

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