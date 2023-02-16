劍擊︱江旻憓無懼「雙俄」或出席亞運　稱「只需做好自己」　冀突破奪銅成績　 (20:44)

江旻憓在去年底世界盃溫哥華站掛銅，加上上月大獎賽多哈站摘銀，世界排名已升回第3。她在世界盃巴塞隆拿站8強負中國隊的孫一文後，直言現時女重劍手打法較體力化，自己體能仍有待加強，「我被多撞幾次就站不穩，要再硬淨一點，而且進攻要更加完美，現時還有很多漏洞」。除了個人賽表現出色，女重團體成績也有改善，世界排名更升上歷來新高第7，江旻憓盼4月展開巴黎奧運積分周期後，團體可以升上世界前4直入奧運，「我們跟列強的距離有拉近，而且我不想像上屆一樣，由別人的成績決定自己能否參賽，這種感覺不太好」。

早前傳出亞奧理事會有意讓俄羅斯和白俄羅斯的運動員參加9月的杭州亞運，未知比賽會否計算該國運動員的巴黎奧運參賽積分及資格。對於雙俄劍手有機會參加亞運，江旻憓直言只需準備好自己，「作為運動員只能練得更好，面對任何對手都要盡力打贏。我都有就此事問過（教練）Tavi，他叫我不要想太多，因為無論如何都要打比賽」，她更指歷屆亞運皆獲銅牌，盼今屆成績有突破。

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