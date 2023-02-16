歐霸附︱曼聯缺7將出征巴塞隆拿 前皇馬雙星領軍訪魯營重遇老對手 (22:55)

巴塞隆拿vs.曼聯 now 643台 周五凌晨01：45直播

曼聯領隊坦夏格去夏上任後，一直視阿積士舊部法蘭基迪莊為頭號目標，惟追逐兩個月求購不成，結果這名25歲荷蘭國腳隨巴塞於歐聯分組賽出局要轉戰歐霸，在淘汰賽附加賽遇上曼聯。紅魔求購迪莊失敗後，改為羅致卡斯米路，這名30歲巴西國腳加盟後作用漸立竿見影，今季在陣時為紅魔在英超平均每場取得2.3分及僅失0.7球，他未有正選或缺陣時只得1.4分及失2.1球。曼聯有7人未有隨隊西班牙，除了中場基斯甸艾歷臣及雲迪碧克長休，麥湯米尼、安東尼馬菲奧斯及安東尼馬迪爾仍未趕及復出，還有後衛利辛度馬天尼斯及拜仁慕尼黑借將中場沙比薩，分別在歐霸及歐聯分組賽累積3面黃牌而要停賽，中後場兵源更見緊絀，在英超因領紅被逐停賽3仗的卡斯米路，今場可復出做「雷霆救兵」，這名前皇家馬德里中場自2016年來19次對巴塞，取得9勝4和6負，不敗率達68%，包括上兩季西甲作客均能取勝，其對賽經驗將是紅魔能否打破歷來5次造訪魯營球場均不勝（2和3負）的關鍵。中場費特也稱，卡斯米路與華拉尼在皇馬作客魯營球場的豐富經驗，有助首回合爭取好表現。

巴塞踏入2023年在各項賽事11戰全勝，曼聯在世界盃後15仗12勝2和1負。巴塞亦有隊長中場布斯基斯及翼鋒奧士文尼迪比利養傷。兩軍主帥賽前識英雄重英雄，坦夏格稱巴塞和曼聯理應是躋身參加歐聯行列的球會，認為兩隊正朝正確方向發展。這名荷蘭籍教頭坦言，深受已故荷蘭及巴塞球王告魯夫的足球哲學影響，「他在球員和教練時代總是跳出框架思考，以冒險方式帶來具觀賞性的足球」。沙維指曼聯目前正值佳態，讚揚有出色領隊及陣容。據報巴塞將起用烏拉圭隊守將朗奴阿拿奧祖，去嚴防近15仗入13球的拉舒福特。

相關報道：迪莊誓領巴塞魯營降魔 客軍卡斯米路復出坐鎮中場

其他報道：英超︱拉舒福特偕加拿祖建功 曼聯2：0挫列斯聯凱旋 落後阿仙奴5分

其他報道：英超︱曼城破阿仙奴主場不敗身重登榜首 哥迪奧拿奇招部署再勝阿迪達