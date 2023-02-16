歐聯︱「嗶嗶鳥」艾迪耶美狂奔逾60碼奠勝　多蒙特拔頭籌　車路士將帥憧憬未來 (19:01)

車路士此仗由夏維斯掛帥，從後支援他的是薛耶治、新兵梅迪歷及祖奧菲歷斯。多蒙特則有早前從睾丸癌康復的前鋒施巴斯坦賀拿，首次在歐聯為「蜂兵」上陣，伙拍艾迪耶美攻堅。63分鐘，車路士角球攻勢不果，被敵衛拉菲爾古里路大腳解圍，皮球卻落在艾迪耶美腳下，這名德國新晉國腳隨即在後場含枚疾走，其間擺脫對方中場安素費南迪斯，後扭過門將阿列沙巴拿加射入空門，並令車路士近9仗錄得1勝4和4負。

多蒙特教練泰錫大讚艾迪耶美道：「嗶嗶！之後他就勇往直前。這就是他的質素。你看着他控定來球，然後加速。若你這樣快速，敵軍後防便會危機四伏。他為球隊射入一個非常重要的入球。」去年夏天從薩爾斯堡來投的艾迪耶美則說：「這入球來得有點幸運，但我真的為此高興，但最重要是所有多蒙特球員都一直為隊友奮戰。」

車路士領隊樸達回應這個致命失球道：「太差了，我們定要改善。車路士球員應明白是可以做得好一點的。」惟他強調麾下「此役有戰意，球隊也在進步中。我對前景樂觀」。車路士這仗21次攻門8中，遠勝12射2中的多蒙特，交出4次攻門的夏維斯說：「己隊近期有不少新力軍，我認為大家已看見一支進步中的球隊，球員彼此之間已見化學作用，尤其是下半場。我們今次即使落敗，但已向前跨出一步，但臨門一腳確實須做得好些。」兩軍將在下月8日凌晨踢次回合比賽。

同日在葡超領放的賓菲加藉祖奧馬里奧於51分鐘射入12碼，中場拍檔大衛拿尼斯在88分鐘埋齋，作客以2：0輕取由英格蘭隊名宿柏加執教的布魯日，並令晉級形勢大好。

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