NBA︱安必特破萬分里程碑　領76人險勝騎士　腳傷困擾戰明星賽成疑 (17:04)

安必特自2014年以選秀探花加盟76人，隨後因腳傷缺陣多時，但不斷強調「相信過程」的他此役攻入29分後，只花373場常規賽便累積得10024分，超越名宿艾佛遜（378場）成隊史最快攻入1萬分的球員，同時是聯盟現役8名得1萬分的中鋒之一。

安必特在日前頂替因傷缺陣的杜蘭特成為明星賽正選，但他直言受腳傷困擾，會否能參加明星賽仍是未知數，「我一直受腳傷影響，醫生說我需要大量休息，但我想贏球，並專注在總冠軍這個目標上，我只想在不缺席任何比賽的情况下參加明星賽」。

至於洛杉磯湖人在另一場有勒邦占士復出，他與安東尼戴維斯和丹基路羅素組成的新「三巨頭」合轟70分，領軍以120：102挫新奧爾良塘鵝。達拉斯獨行俠在艾榮缺陣下，縱有盧卡當錫射入全場最高37分，仍以109：118負點點開花的丹佛金塊。

另外，將於明日滿60歲的「波神」米高佐敦，決定捐贈1000萬美元（約7800萬港元）予慈善機構Make-A-Wish，這也是該機構歷來所得最高金額的個人捐款。據報米高佐敦希望此舉能激勵他人，幫助小孩實現願望。

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