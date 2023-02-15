英超︱阿仙奴迎鬥曼城　阿迪達：VAR犯錯致失兩分添動力　車路士歐聯征多蒙特缺史達寧 (22:26)

阿仙奴vs.曼城 now611/621台 周四凌晨03：30直播

阿仙奴現於英超以21戰得51分居首，若被多踢1場的曼城取勝凱旋，便會被追至同分，也因得失球差不及對方而失去一哥席位，故此，「兵工廠」此戰誓不容有失，而阿迪達的另一任務是爭取保持聯賽主場不敗。他提及上場聯賽賓福特被逼和1：1，因VAR球證介入問題球時沒劃線，最終導致球隊痛失兩分，他說：「我們賽後為此非常憤怒。這不僅是人為錯誤，更是關乎有人不了解自己的工作，這令人難以接受。我們感謝事後的道歉和解釋，但只有把兩分還給我，我才會滿意。事件已令我們整支球隊更加強大，將會克服前面的障礙。」

阿仙奴鄰會車路士亦會在明晨歐聯16強首回合作客多蒙特，主帥樸達賽前證實，翼鋒史達寧上周已傷癒及復操，卻在練習期間膝部被撞傷，所以此役無法復出。另外，中場高華錫、薩卡利亞及後衛韋斯利科芬拿雖已復原，但回復狀態需時。

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