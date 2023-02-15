三鐵︱亞洲盃2‧25大美督上演　港隊30將參加　為杭州亞運熱身 (19:40)

今屆三項鐵人亞洲盃將分為「半奧運距離」及「繽紛賽程」兩組賽事，當中半奧運距離只限精英組別參與，參加者須完成750米游泳、20公里單車及5公里跑步。在本港防疫限制放寬下，賽事除有22男8女、共30名港將，以及多名亞洲選手，更吸引來自奧地利、匈牙利、愛爾蘭及烏克蘭的歐洲好手參賽。

港隊總教練韋安祖在2020年履新，亞洲盃是他首次領軍於主場出戰國際賽。他表示賽事在年頭舉行，運動員仍未在狀態，故難以預計成績。不過，希望競逐奧運資格的港將可獲取最多分數。他又透露中國隊將派出最強陣容參賽，日本的第二梯隊以及奧地利隊等代表也不容輕視。

三鐵總會去年5月曾宣布杭州亞運的代表隊名單，男隊有奧斯卡、黃子圖、伍泰龍，女隊則為彭詩雅、蔡欣妍及賀詩樂。不過，亞運因疫情延至今年9月上演，港隊將會重新選拔，並於4月14日的「死線」前決出名單。韋安祖稱心中已有人選，但仍會以海外賽事作選拔，「我們要經過一個公平和透明的過程選人，會以4月前的一項亞洲賽作選拔」。港隊在5月前集中參加亞洲賽事，及後轉戰歐洲，亞運前6星期會留港訓練。

韋安祖續稱，伍泰龍、奧斯卡、黃子圖、賀詩樂和蔡欣妍等都處於亞洲前列，有信心多於一名港將出戰巴黎奧運。奧斯卡自去年9月亞洲賽後一直受食物中毒抱恙困擾，但他表示已完全康復，他指港隊幾乎每周都會到大美督訓練一次，盼可於亞洲盃主場封王，「如果有港將能站上頒獎台、甚至贏冠軍就好，如果是我就更好吧」。對於亞運重新選拔，奧斯卡稱理解相關決定，但有信心再獲資格，「這是要為港隊爭取獎牌，無理由用去年的名單參加今年的比賽。如果我不是最好的，我不會霸佔席位」。至於年僅19歲的女將賀詩樂，亦有信心再入選亞運大軍名單。

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