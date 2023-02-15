羽毛球︱李卓耀男單反勝　港隊亞團賽照負日本　明鬥巴基斯坦爭入8強 (21:46)

港隊昨在D組首仗以3：2險勝中華台北隊，包括伍家朗在男單擊敗周天成，以及混雙組合李晉熙/吳芷柔及男雙的鄧俊文/楊盛才均獲勝，今晚面對首仗直落5場擊敗巴基斯坦隊的日本隊，李卓耀在男單以20：22及兩局21：11，以2：1反勝渡邊航貴，為港隊先拔頭籌。其後梁珈穎於女單以7：21及9：21不敵大堀彩，被扳平場數1：1，加上羅卓謙/楊盛才和范嘉茵/尤漫瑩在男雙及女雙均敗陣，負於保木卓朗/小林優吾及宮浦玲奈/櫻本絢子的組合，港隊連輸3場後，李晉熙/吳芷柔於最後一場混雙「例行公事」，直落兩局不敵混雙世界排名第二的渡邊勇大/東野有紗後，最終以場數1：4負日本隊。同日中華台北隊以直落5場輕取巴基斯坦隊，港隊與中華台北同樣1勝1負，在得失局數落後暫居第3，明午5時對榜尾的巴基斯坦隊，爭入8強。

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