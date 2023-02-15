歐聯︱PSG主場一球負拜仁近况三連敗 麥巴比復出兩詐糊 自信次回合可反勝 (16:11)

PSG今仗有球王美斯傷癒復任正選，與尼馬攻堅，同樣有傷的麥巴比先列後備，並起用年僅16歲的沙爾艾馬利出任正選，打破歐聯淘汰賽最年輕正選紀錄。德甲班霸拜仁在上半場反客為主，多達10次攻門，令這支法甲豪門在主場受壓，半場只得美斯一次罰球攻門兼未中目標。結果拜仁在下半場初段打破僵局，翼鋒京士利高文在53分鐘接應艾方素戴維斯的傳中撞射破網，這名出身PSG青訓的法國國腳入球後舉起雙手未有慶祝。

PSG落後一球後隨即換入麥巴比，帶領球隊在尾段狂攻，不過這名法國隊球星先在73分鐘補射越位在先，而完場前8分鐘門前接應傳中撞射破網，又因隊友紐奴文迪斯阿歷山大被判越位，兩度慘食「詐糊」下，最終以0：1負補時階段有班捷文柏華特兩黃一紅被逐的拜仁，首回合落後一球。兩隊將於下月9日次回合在拜仁主場再交手。至於拜仁左閘艾方素戴維斯亦圓夢，完場後可跟偶像美斯交換球衣，一補兩年半前在歐聯未能取得對方巴塞隆拿球衣的遺憾。

PSG近9場歐聯淘汰賽主場只得2勝，今屆歐聯更每仗都有失波；PSG過去6次在歐聯首回合落敗都未能出線，反觀拜仁近12次在首回合勝出都能順利晉級。京士利高文繼2020年歐聯決賽再次攻破母會大門，而他生涯有入球的56場賽事均保持不敗，堪稱「福將」。

PSG去年全年46場比賽只輸4場，但踏入2023年已負5仗，為5勝1和5負，自2020年9月以來首次三連敗，包括在法國盃、法甲及歐聯失利，今仗還有右閘阿舒拉夫上陣半場傷出。不過麥巴比在賽後仍對出線充滿信心，「本來我今場不應該落場，但我想幫助隊友，不想有遺憾。我們在尾段能夠令對手陷入困境，而且只輸0：1，只要態度積極繼續大打進攻足球，並保持健康，球隊仍然有機會晉級」。主帥加迪亞稱，球隊受傷疲問題影響成績，但稱若次回合能踢出是役最後25至30分鐘的發揮，有力反勝出線。拜仁主帥拿高斯士亦提及，有沒有麥巴比的PSG，可謂判若兩隊。

同日另一場16強，AC米蘭憑巴謙戴亞斯在開賽初段一箭定江山，在主場以1：0小勝熱刺，在首回合領先。

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