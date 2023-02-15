羽毛球︱伍家朗首仗力克周天成　領銜港隊亞團賽挫台旗開得勝 (02:58)

港隊今行精銳盡出，但今仗在頭場混雙先收起謝影雪和鄧俊文，改以李晉熙/吳芷柔出戰。這對世界排名第22的港隊組合連贏低3名的中華台北隊球手葉宏蔚/李佳馨兩局21：15，先拔頭籌。雙方第2場均派出首席男單球手出賽，最終由伍家朗贏兩局21：13、21：18，港隊再下一城。

首戰亞洲賽的女將馬子雪在第3場的女單意外先贏首局，但最終以21：15、11：21、6：21不敵世界排名高逾200位的許玟琪。港隊在男雙由鄧俊文/楊盛才以11：21、21：17、23：21反勝盧敬堯/楊博涵，鎖定勝局。吳芷柔與范嘉茵則在第5場例行公事的女雙以18：21、13：21不敵許雅晴/林琬清。港隊最終場數贏3：2，繼上屆8強後再贏中華台北隊，今午（15日）將硬撼日本隊爭首名出線兼5月蘇迪曼盃資格。

上屆冠軍中國隊毋須爭透過亞團賽爭蘇盃資格，派副選球員出戰下，仍在分組賽首戰以場數5：0大勝烏茲別克隊。同組的韓國隊則橫掃新加坡隊。印尼、印度、泰國及馬來西亞隊亦旗開得勝。

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