歐聯︱淘汰賽展開　PSG戰拜仁前傳今夏拋售尼馬 (23:01)

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法媒「Foot Mercato」指，31歲的尼馬在世界盃後只直接參與3個入球，又曾領紅停賽，PSG管理層認為他高峰已過，加上與隊友反目，有損更衣室氣氛，有意將這名巴西國腳掛牌出售。尼馬2017年以2.22億歐元的世界紀錄轉會費由巴塞隆拿過檔，現時與PSG合約到2027年才屆滿。「Foot Mercato」的報道亦提到PSG已部署另一球星美斯若不續約的安排。

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