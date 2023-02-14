籃球︱麥洛連末段被逐　東方ABL不敵菲律賓勇士　周四續爭季後賽資格 (21:38)

東方此役三分啞火，頭兩節12次起手僅入1球，但球隊憑嚴密防守創反擊機會，巴錫領軍連奪7分，半場追至31：34。麥洛連和基拔在禁區表現活躍，加上徐遠征扮演奇兵，第3節搏得敵軍主力控衛查馬斯違反體育道德犯規，助東方反超55：48。

兩隊在禁區短兵相接，麥洛連決勝節受巴克文肘擊，一度需退下火線。賽事火藥味漸濃，曾於NBA效力的查馬斯在尚餘6分半鐘犯滿離場，但東方未能把握機會擴大優勢，此仗交出「雙雙」22分14籃板的麥洛連，在一次上籃失手後出手推撞敵軍，不足5分鐘下連吞違反體育道德犯規及技術犯規被逐。

失禁區支柱的東方，雖有基拔交出18分16籃板，加上巴錫貢獻9分13籃板，但末段遭對手打出11 ：0攻勢下，最終以65：71反負勇士。東方稍作休息，將於周四及五「背靠背」作戰，分別對馬來西亞森美蘭金群利及泰國曼谷老虎。

榜首的馬來西亞金群利金鹿和越南西貢熱火以9勝3負，提前獲得季後賽資格，東方則累積8勝4負，與新加坡騰飛之獅並列第3。

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