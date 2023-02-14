渣馬︱黃尹雋認受贊助風波困擾　盼盡快解決事件專心訓練 (15:37)

黃尹雋透露原計劃在全馬初段緊隨特邀跑手，以每公里3分07秒至3分10秒的配速，挑戰2小時20分內完賽，惟最終事與願違，特邀選手集團在3公里開始跑出「3分披」內，令他餘下約40公里孤軍作戰，最終以2小時25分59秒成本地亞軍，而紀嘉文則以2小時24分45秒成本地冠軍。

黃尹雋坦言除了名次，還要在渣馬跑出一個快時間提升國際田聯分數，繼而接近巴黎奧運資格，亦無悔採用相關戰術。與Nike仍有合約的他，在渣馬賽日穿上李寧的衫、褲、跑鞋上陣，他在IG帖文坦承近日受品牌風波影響，令到自己壓力大增。他說：「自己有嘗試跟對方探討過解決辦法，但得到嘅答覆只係對方不當一回事，再到比賽前的強硬回應。自己都完全無心情比賽，甚至有唔落場打算。」

黃尹雋表示自己處理方法未必是最好，但認為作為全職運動員，渴望衝擊更好成績，不能夠只有產品支援，更加要顧及多方面的事，「27歲，已經到一個唔可以忽視生計的年紀」。他又感激女友兼經理人蘇慧軒（Queenie）的照顧，令自己有機會「無後顧之憂去跑步、訓練、比賽」。暫時未知事件會否升級至法律層面，但黃尹雋表示，「希望事情可以盡快解決，我都可以安心重投訓練，準備4月份嘅比賽」。

前年為港隊在東京奧運奪得乒乓球女團銅牌的蘇慧音，今在社交網力撐黃尹雋，稱多個項目的香港運動員仍有資源不足問題，希望贊助商可給予充分支援，並表示「職業運動員係一個事業，唔係興趣班，希望大家多多理解、尊重同支持」。

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