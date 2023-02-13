英超︱高普否認轉投皇馬 承諾與利物浦共同進退 (21:41)

利物浦vs.愛華頓 now611/621台 周二凌晨04：00直播

皇馬主帥安察洛堤明夏約滿，雖「肥安」已否認今夏接掌巴西國家隊，但同時傳出「銀河艦隊」有意邀請高普在下季或明夏接手。不過高普回應說：「我不會及不能走，我在利物浦還有太多責任要將問題解決。我想帶領球隊走出這段艱難時期，重回正軌再上高峰。」利物浦踏入1月近4場英超1和3負不勝，暫列聯賽第10位，落後多踢兩場排第4的紐卡素12分，在英格蘭足總盃及聯賽盃已衛冕失敗出局，將於下周三歐聯16強首回合主場對皇馬。《泰晤士報》報道，紅軍管理層已準備好資金給高普在今夏重建陣容，頭號目標為多蒙特中場祖迪比寧咸，惟紅軍若未能取得下季歐聯席位，勢影響這名英格蘭國腳加盟意欲。

利物浦明晨在晏菲路球場面對同市宿敵愛華頓，合演默西塞德郡打吡。「拖肥」新帥戴治上仗首領軍即以1：0擊敗榜首球隊阿仙奴，戴治稱不會同情高普今季處境，認為紅軍陣中仍有不少出色球員，可隨時扭轉局面。另外，原定在這仗擔任視像裁判（VAR）球證的約翰布魯克斯，由於在上輪白禮頓作客對水晶宮「畫錯線」，誤判前者左閘佩華斯艾斯度比倫在上半場的入球越位「食詐糊」，英超賽會證實對方不會在默西塞德郡打吡，以及周四補賽阿仙奴主場對曼城的榜首大戰執法，明仗VAR球證一職由馬連拿取代。

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