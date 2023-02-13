NBA︱勇士特准披頓二世通過體檢回巢　擬控拓荒者供不實醫療報告 (20:15)

勇士在上周的NBA轉會窗煞科日經四方交易，從拓荒者換來昔日舊將披頓二世。不過，及後勇士經體檢後發現披頓二世仍有傷在身，原本多間美媒消息指這恐導致交易告吹，但勇士最終在今日決定特准通過體檢，讓這名上季曾協助球隊封王的球員順利回巢。

雖然交易成事，但據報勇士因在與拓荒者就披頓二世達成交易協議前，收到與其體檢時不相稱的醫療報告，懷疑拓荒者提供不實資訊，擬向聯盟提出指控。對此，拓荒者總經理哥朗連今受訪時否認做假，「球員的健康對我們非常重要，對聯盟亦然，絕不可能做假。不過，會方尊重球員出賽的意願，他（披頓二世）此前復出後並沒異樣，並如常地為球隊上陣多場，因此有此情况我亦感意外」。

另外，波士頓塞爾特人今於NBA常規賽有多達8名球員得分達雙位數，終在主場以119︰109擊敗灰熊取四連勝，續居東岸榜首。

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