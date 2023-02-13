NFL︱酋長險勝老鷹奪超級碗　馬洪斯二世膺MVP寫歷史（附精華） (17:56)

屬美國全國盛事的超級碗在香港時間今早舉行，備受注目的中場表演環節亦請來著名歌手Rihanna獻唱。而相隔一季再次殺入超級碗的肯薩斯城酋長，今仗雖在首節先被對手達陣先拔頭籌，但及後馬洪斯二世交出助攻予基列斯達陣扳平。及後雙方一直得分梅花間竹，戰至第4節末段打成35平手下，馬洪斯二世在約53碼位置突出重圍，跑至尚餘不足20碼才被攔下，令球隊在這最後一次攻勢得分機會大增，雖然其後未能成功達陣，但在完場前11秒酋長已推進至17碼位置，最終交由夏里遜畢卡（Harrison Butker）踢3分球建功絕殺對方，終以38：35險勝費城老鷹。

賽後馬洪斯二世以大熱姿態獲膺超級碗MVP，歷來第2次獲獎的他，寫下非裔球員歷史。賽後這名27歲球星說：「這是特別的時刻，我們以防守頂住了對方次節攻勢，其後亦找到正確的進攻模式，這場勝利證明了我們的強大。」

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