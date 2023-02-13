網球︱吳易昺三度「搶七」反勝伊斯拿　首中國男單球手揚威ATP巡迴賽 (17:44)

早前曾來港參加邀請賽的吳易昺，昨於達拉斯公開賽4強反勝世界排名第8的頭號種子美國好手費利斯，個人職業生涯首挫世界前十球手，今晨決戰37歲的另一美籍好手伊斯拿。雙方此役需三度「搶七」，吳易昺雖先負6：7 （4：7），卻能沉着應戰，連勝兩盤7：6（7：3）、 7：6（14：12），盤數2：1反勝是役發出44個Ace的伊斯拿，成為史上首名在ATP巡迴賽揚威男單的中國球手。

吳易昺賽後說：「為祖國和自己都創造了歷史，我為此感到驕傲，尤其要感謝我的球迷與團隊的支持。謝謝你們來為我加油，請大家繼續期待中國男子網球，我們會為你們帶來更精彩的表現。」這次勝利令其個人世界排名升至第58位，而過去3年受傷病困擾的他，此前一度排名跌至1869位。

伊斯拿亦稱讚吳易昺道：「我數不清曾打了多少個決勝分，可以肯定的是非常多。比賽就是殘忍的，吳易昺的表現是不可思議的，他有非常好的網球天賦。」事實是吳易昺的表現，已於去年底的香港國際網球挑戰賽有目共睹，曾打敗三項大滿貫得主瑞士名將華雲卡，並在季軍戰僅負費利斯1：2。

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