英超︱曼城挫維拉追至落後阿仙奴3分　夏蘭特傷出恐缺席周中榜首戰 (16:35)

曼城在被英超賽會起訴違反財政條例後首度出戰，開賽前主場球迷於播出英超主題曲時發出噓聲。「藍月」開賽4分鐘便由洛迪卡斯簡迪接應馬列斯開出角球頭槌破網，夏蘭特縱在21分鐘門前失機，惟這名挪威隊射手於39分鐘橫傳助攻予根度簡撞射得手，加上馬列斯射入12碼，藍月在上半場已領先3球下，終以3：1擊敗由阿仙奴前帥艾馬利領軍的維拉，在上輪聯賽不敵熱刺後重返勝軌，賽後22戰48分，多踢一場追至落後阿仙奴3分，兩隊將於周四凌晨於酋長球場合演榜首大戰。入球功臣洛迪稱，緊接會視餘下每一仗為盃賽決賽看待，又稱他和隊友都不會受球隊被檢控而在比賽分心。

不過，夏蘭特今仗僅上陣45分鐘，領隊哥迪奧拿賽後確認這名首席射手勇戰受傷，為安全起見在半場換出，「夏蘭特被踢了一腳，感覺不太好，在領先3球下我們不想冒險，球隊會在未來數天檢查及評估其傷勢，若他未適合比賽，我們下仗會另覓人選任中鋒」。

此外，今仗是哥迪奧拿在英超第250場領軍，連同這場勝仗，為曼城取得184勝32和34負的成績，勝率高達73.6%，比4大名帥高普、摩連奴、費格遜及雲格還要高。曼城若下場擊敗阿仙奴，將會以較佳得失球升上榜首，不過哥帥稱：「我會在完成所有比賽才看英超成績如何，當一支球隊（阿仙奴）現時取得超過50分排榜首，代表他們表現出色，現在我們拉近了分數差距，是因為球隊今場表現非常好」。

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