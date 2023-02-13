劍擊︱張家朗花劍大獎賽都靈站16強止步　女重世盃巴塞站團體賽列第7 (03:45)

張家朗及蔡俊彥以種子身分直入昨日的正賽，而吳諾弘則從外圍賽躋身首圈。世界排名第5的張家朗首圈以15：7輕取德籍對手後，再於32強以15：13擊敗意籍的Edoardo Luperi晉級。他在16強面對世界排名第27的法籍保迪雖曾領先7：3，但及後連失6分被反超，力追的家朗一度再次超前12：10，但其後被對方打出一波5：1攻勢，最終輸13：15飲恨而回，緣盡8強。

至於蔡俊彥及吳諾弘在正賽首圈分別不敵匈牙利及埃及好手出局。而唯一從外圍賽殺入正賽的女花港將陳諾思，同告於首圈止步。

同日女子重劍世界盃巴塞隆拿站上演團體賽，由江旻憓領銜隊友佘繕妡、陳渭泠及朱嘉望的港隊，雖在首圈以45：30淘汰瑞士隊，但8強以23：29不敵意大利未能爭冠。其後轉戰名次賽的她們雖然先以34：40不敵法國隊，但最後一仗以36：31挫西班牙隊，以第7位完成賽事。

相關報道：劍擊︱江旻憓重劍世盃巴塞站8強止步 無緣連續3站奪牌

其他報道：英超︱拉舒福特偕加拿祖建功 曼聯2：0挫列斯聯凱旋 落後阿仙奴5分

其他報道：世冠盃︱皇馬決賽例不虛發五度捧盃 雲尼斯奧斯起孖兼助攻 賓施馬入圍FIFA年度最佳三強

其他報道：籃球︱林書豪返台首戰獻「雙雙」 獲球迷大呼MVP受寵若驚