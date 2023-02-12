籃球︱林書豪返台首戰獻「雙雙」　獲球迷大呼MVP受寵若驚 (18:32)

祖籍在台灣的林書豪，於美國土生土長，於2010年踏上NBA舞台，並在效力紐約人時掀起「林瘋」（Linsanity）熱潮。在2019年隨多倫多速龍取得NBA總冠軍後，近年轉戰中國CBA聯賽，直至今年重返自由身後，終於宣布返鄉征戰，加盟P.League+球隊高雄鋼鐵人。已在2020年取得台籍的他，今以本土球員身分為新東家迎來處子戰，正選上陣41分鐘的他表現活躍，全場貢獻「雙雙」的21分及13次助攻，率軍在主場以95：80擊敗台新夢想家。

他賽後感激球迷熱情歡迎，「感謝你們把這個環境變得這麼嗨、這麼好玩，我真的很感動」。他亦坦言近年來走過各種困難時刻而百感交雜，這一仗他永不會忘記。他又稱末段射罰球時球迷向他大叫「MVP」感受寵若驚，笑言「我在NBA肯定不會聽到」。

其他報道：渣馬︱39歲紀嘉文反勝黃尹雋奪全馬本地冠軍 盼向病父分享不放棄精神

其他報道：渣馬︱黃啟樂羅映潮情侶檔贏半馬預祝情人節 曹星如隔逾10年再參戰

其他報道：渣馬︱三鐵港將包辦男女子十公里賽冠軍 黃子圖衛冕嘆時間不似預期